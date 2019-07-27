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В Бресте открыли новую пожарную аварийно-спасательную часть

Сегодня в Бресте открыли новую пожарную аварийно-спасательную часть. В растущем микрорайоне в ней была острая необходимость. Депо оснащено самой современной техникой отечественного производства. На первом этаже расположились гараж, подсобное помещение, диспетчерская и спортзал, на втором - комнаты для личного состава и рабочие кабинеты.


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Строительство пожарного депо велось по программе подготовки к тысячелетию города. К юбилею Бреста планируется возвести 28 объектов. В частности, среднюю школу и школу-сад, путепровод Западный обход, также в планах реконструкция театра кукол.

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