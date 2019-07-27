Сегодня в Бресте открыли новую пожарную аварийно-спасательную часть. В растущем микрорайоне в ней была острая необходимость. Депо оснащено самой современной техникой отечественного производства. На первом этаже расположились гараж, подсобное помещение, диспетчерская и спортзал, на втором - комнаты для личного состава и рабочие кабинеты.

