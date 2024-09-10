В Бресте открылся ХХVIII Международный фестиваль "Белая Вежа". Чем удивит театральный форум?

Мы внесли такую идею, чтобы была представлена именно классическая драматургия, именно постановки по русской классике. Нашей молодежи, нашим зрителям не надо забывать нашу классику и стоит ходить на наши спектакли, что-то новое брать для себя, вдохновляться и развиваться.

Анна Сеньковец, гендиректор Брестского академического театра драмы