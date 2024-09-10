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В Бресте открылся ХХVIII Международный фестиваль "Белая Вежа". Чем удивит театральный форум?

В Бресте открылся ХХVIII Международный театральный фестиваль "Белая Вежа". Участие в нем принимают коллективы из семи стран: Беларуси, России, Азербайджана, Дании, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

На суд зрителей артисты предложат 22 спектакля на трех языках - белорусском, русском и коми. Большая часть постановок - по мотивам классической литературы. Показы пройдут на пяти площадках областного центра. Открыли фестиваль современным прочтением романа Тургенева "Отцы и дети" в исполнении хозяев площадки - актеров Брестского академического театра драмы.

Мы внесли такую идею, чтобы была представлена именно классическая драматургия, именно постановки по русской классике. Нашей молодежи, нашим зрителям не надо забывать нашу классику и стоит ходить на наши спектакли, что-то новое брать для себя, вдохновляться и развиваться.
Анна Сеньковец, гендиректор Брестского академического театра драмы

"Ежегодно посещаем где-то как минимум 2-3 постановки театров разных стран. Когда дочка была маленькой, я ее водила на детские спектакли, а когда повзрослела, мы стали ходить на взрослые постановки. Я вдохновляюсь каждый раз, когда прихожу в театр. Это новые эмоции, вдохновение", - рассказали о своих впечатлениях жительницы г. Бреста.

Открыли сегодня у Брестского академического театра драмы и символичный арт-объект - бронзовые маски.

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