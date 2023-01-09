В Бресте открылся Международный фестиваль "Январские музыкальные вечера"

В Бресте торжественно открылся XXXV Международный фестиваль классической музыки "Январские музыкальные вечера", сообщает БелТА.

Церемония открытия одного из самых ярких культурных событий прошла в Академическом театре драмы. Приветствуя гостей и участников форума, заместитель председателя Брестского облисполкома Вадим Кравчук заметил, что без "Январских музыкальных вечеров" уже невозможно представить рождественские праздники. "Фестиваль по праву является брендом не только Бреста и региона, но и Республики Беларусь", - сказал вице-губернатор.

Он особо отметил вклад бессменного руководителя и главного режиссера заслуженного деятеля искусств Лилии Батыревой: "Вы создали такую атмосферу, что сюда хочется возвращаться. Я знаю, что и сегодня приехали артисты, которые здесь были не один и не два раза, а некоторые и семь раз участвовали в этом фестивале". Под бурные аплодисменты зрительного зала Лилии Батыревой преподнесли букет от имени председателя Брестского облисполкома Юрия Шулейко.

Приветствие гостям и участникам фестиваля прислал министр культуры Анатолий Маркевич. Приветственный адрес зачитал заместитель начальника главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Роман Мамченко. "35 лет этот творческий форум собирает музыкантов мирового уровня и молодых талантливых исполнителей, знакомит широкую публику с лучшими образцами отечественного и мирового музыкального искусства, служит признанной творческой площадкой для укрепления профессиональных и человеческих контактов. С каждым годом этот праздник классического искусства приумножает свои традиции, выполняя важную миссию популяризации лучших образцов высокой культуры. Убежден, что и нынешний фестиваль обогатит палитру культурной жизни республики интересной, насыщенной концертной программой", - говорится в приветствии.

Концертную программу фестиваля открыл Государственный академический симфонический оркестр Беларуси под управлением главного дирижера и художественного руководителя народного артиста Беларуси Александра Анисимова. В исполнении прославленного коллектива прозвучали увертюра к опере Вагнера "Нюрнбергские мейстерзингеры" и увертюра из оперы Глинки "Руслан и Людмила". Вместе с давним другом фестиваля народным артистом Беларуси профессором Игорем Оловниковым музыканты исполнили фортепианный концерт Чайковского.

Также в сопровождении оркестра в первом отделении выступили солистка итальянской оперы Росанна Потенца (сопрано) и солист оперных театров Италии Доминго Стаси (тенор). Прозвучали музыкальные номера из оперетт Франца Легара. В этот вечер публику ждала творческая встреча с уже полюбившимся музыкантом из Италии - первой флейтой оперных театров Милана и Рима Антонио Амендуни и российской скрипачкой, солисткой Санкт-Петербургского Дома музыки Анной Савкиной.

Фестиваль продлится до 12 января. В форуме принимают участие исполнители из Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Грузии, Италии, России, Сербии и Сирии. В афише заявлены вечер джазовой музыки и концерт звезд Московской оперетты, сольные выступления музыкантов и академических вокалистов. Традиционный Рождественский бал в сопровождении Брестского городского оркестра под управлением главного дирижера и руководителя Валерия Коваля состоится 11 января.





Я люблю этот фестиваль, я люблю ваших людей, потому что ваша публика любит музыку. И это очень хорошо. Я буду петь арию из оперы "Тоска" Пуччини. Это итальянский репертуар, в финале прозвучит "Травиата" с сопрано из Италии. Доминго Стаси, солист оперных театров Италии