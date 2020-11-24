В Бресте по делу злостного хулиганства на железной дороге задержано 9 человек, пятеро заключены под стражу, двум предъявлено обвинение. Сегодня Cледственный комитет сообщил подробности уголовного дела. В частности, участники радикальных взглядов четко планировали свои действия, списывались в "Телеграм", периодически меняя состав участников в целях безопасности и секретности. Однако милиции удалось установить и задержать фигурантов преступлений. И как мы рассказывали, на счету группы замыкание железнодорожных рельсов, нападение на опорный пункт милиции, поджоги покрышек и циничные надписи, призывающие к насилию над милиционерами. Например, 29 октября на перегоне вблизи железнодорожной станции в Кобринском районе злоумышленники заблокировали проволокой автоматизированную систему управления и контроля движением поездов. И вот как некоторые из них прокомментировали свои неадекватные действия.



Следователи работают с фигурантами, осматривается их личная переписка и содержимое мобильных телефонов. Назначен ряд экспертиз по изъятым на месте происшествия и в ходе обысков предметам. Также устанавливается причастность к другим эпизодам.