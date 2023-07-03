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День Независимости в Бресте по традиции начинается с благодарности за подвиг героев легендарной крепости

Где когда-то гремела война, сегодня тихо, спокойно, а главное - мирно. Легендарная цитадель - "Брестская крепость" - уже много лет тоже центральное место Дня Независимости.

Здесь особенно ощущается чувство благодарности нашим защитникам. В память о великом подвиге люди принесли алые живые цветы.

А уже радость и праздничное настроение прокатились по всему городу! Все эмоции собрала наш корреспондент Мария Тройнич.

В Бресте большой праздник Дня Независимости по традиции начинается эмоционально: с благодарности за подвиг героев. В Брестской крепости вспоминают офицеров, солдат, медиков и мирных жителей, которые погибли, защищая мирное небо.

Живые цветы легли к Вечному огню и на руины казарм, где в июне 41-го красноармейцы сражались до последнего вдоха. Защитников похоронили в некрополе: сегодня - возле него пронесли национальный флаг Беларуси.


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День Независимости для нас очень большой праздник на самом деле. Это наша свобода, свобода нашего родного дома. Я горжусь тем, что всеми нашими усилиями мы пришли к тому, что спокойно живем с праздником, Беларусь.


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Это не только государственный праздник, но и семейный праздник, где надо чтить традиции не только республики, но и традиции семьи: приучать деток к тому, что наша страна любимая, дорогая. Я горжусь, что в Беларуси развивается не только образование, медицина, но и спортивные учреждения. Наша страна дает нам большой потенциал для развития наших детей.


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Страна динамически развивается, вы видите те аспекты, которые по экономической шкале оцениваются. Мы сегодня справляемся с кредитной политикой, мы модернизируем и строим новые предприятия, мы сегодня независимы, поэтому мы развиваемся.
Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома

Ценность мира и независимости в семье Ольги Бурак передаются из поколения в поколение: вместе с историей о первых часах обороны цитадели.


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Это моя прабабушка, Ольга Нарышкина, которая 22 июня 1941 года по стечению обстоятельств была в Брестской крепости. В 4 часа утра она проснулась от страшного грохота, вскочила с кровати и увидела, что у них в доме нет стены. А соседний дом разрушен.
Ольга Бурак, правнучка ветерана Великой Отечественной войны

Муж - один из офицеров крепости, погиб. А ей удалось выбраться: всю оставшуюся войну девушка провела в партизанском отряде. После долгожданной Победы работала на заводе и вместе с другими белорусами восстанавливала страну из руин войны.

Та дорога, которая была пройдена, и тот вклад, который вложил каждый белорус в восстановление экономики нашей страны, для того чтобы сейчас наша страна была самой лучшей - это было сделано не зря.
Ольга Бурак

Отмечать праздник 3 Июля в Бресте будут на нескольких площадках. До позднего вечера музыка будет звучать в парках, скверах, на пешеходной улице Советской.

Финальным аккордом станет концерт у знаменитого монумента "Звезда" Брестской крепости и фейерверк. Он раскрасит небо над цитаделью в 23:00.

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