День Независимости в Бресте по традиции начинается с благодарности за подвиг героев легендарной крепости

Это не только государственный праздник, но и семейный праздник, где надо чтить традиции не только республики, но и традиции семьи: приучать деток к тому, что наша страна любимая, дорогая. Я горжусь, что в Беларуси развивается не только образование, медицина, но и спортивные учреждения. Наша страна дает нам большой потенциал для развития наших детей.