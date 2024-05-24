В Бресте почти для 3 тыс. лучших выпускников страны прозвенел прощальный школьный звонок

Глядя на нашу молодежь, которая здесь присутствует, мы понимаем, что у нас большое будущее. У нас хорошая молодежь. У нас умная молодежь. У нас молодежь, которая любит свою страну, которая будет делать все во благо. А государство в свою очередь создало все необходимые для этого условия. В этом году наши школы заканчивают более 55 тыс. 11-классников. Всем выпускникам только самые лучшие пожелания. Верьте в себя. Мы всегда рядом. Только вперед и за процветающую Беларусь.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси