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В Бресте почти для 3 тыс. лучших выпускников страны прозвенел прощальный школьный звонок
Республиканский последний звонок собрал почти 3 тыс. выпускников страны. Ребята торжественным шествием прошлись по городу, лучшие получили награды, а также почтили память защитников Отечества в легендарной цитадели. Самые яркие эмоции начала пути во взрослую жизнь.
Немного грустно и волнительно, но так почетно. Около 3 тыс. 11-классников со всейстраны сегодня собрал Брест на республиканский последний звонок. Все они победители олимпиад, лауреаты творческих конкурсов, спортивных состязаний. Лучшие из лучших сегодня получили заслуженные награды.
Для меня честь, что меня пригласили на это мероприятие. Окончание школы - это, безусловно, самый трогательный момент в жизни. Школа для меня второй дом. Наш классный руководитель является для меня второй мамой. Мои одноклассники - это самые лучшие друзья в моей жизни.
Я очень благодарна своим родителям, своим педагогам за то, что именно они привили мне такую любовь к делу, любовь к работе, особенно большое спасибо моей маме. Испытываю очень большую бурю эмоций. Очень нравится этот праздник, потому что я уже познакомилась с огромным количеством людей.
Больше всего мне, конечно, понравилось 2 года, которые я проучился в лицее у себя. Все-таки это такое учебное заведение, в котором к каждому ученику находят свой подход и каждого, так сказать, провожают в жизнь нужной дорогой.
Тысячи уроков, бесконечные знания, интересные знакомства, спортивные соревнования и первая любовь. 11 лет учебы позади. И вот он, финальный аккорд: прощальный школьный звонок.
Впереди новый путь, пока еще неизведанный, но его они обещают пройти достойно. Ведь именно эти ребята через несколько лет станут врачами, педагогами, конструкторами, военнослужащими, журналистами, аграриями - теми, кто будет строить будущее нашей страны, кто будет трудиться на ее благо.
Глядя на нашу молодежь, которая здесь присутствует, мы понимаем, что у нас большое будущее. У нас хорошая молодежь. У нас умная молодежь. У нас молодежь, которая любит свою страну, которая будет делать все во благо. А государство в свою очередь создало все необходимые для этого условия. В этом году наши школы заканчивают более 55 тыс. 11-классников. Всем выпускникам только самые лучшие пожелания. Верьте в себя. Мы всегда рядом. Только вперед и за процветающую Беларусь.
Они знают историю и помнят подвиг героев. Сегодня выпускники посетили илегендарную Брестскую крепость, где почтили память защитников страныв годы Великой Отечественной войны. Завершится торжество в спортивном комплексе "Виктория". Там состоится большой концерт и дискотека, а еще много интерактива, чтобы эмоции этого дня выпускники смогли запомнить надолго.
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