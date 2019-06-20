В Бресте появилась памятная доска фронтовику Константину Лозаненко

В преддверии большого праздника в Бресте увековечили память фронтовика, который героически сражался за Родину. В центре города на улице Советской появилась памятная доска Константину Лозаненко. Ее разместили на доме, в котором жил ветеран. Звание Героя Советского Союза он получил еще во время войны в 1943 году за участие в форсировании Днепра. Последние десятилетия своей жизни Константин Лозаненко провел в Бресте, несмотря на преклонный возраст, вел активную общественную деятельность.



А уже завтра на этой же улице пройдет акция "Последний мирный день". Реконструкторы, одетые в форму 40-х, вспомнят, каким был вечер в Бресте накануне начала Великой Отечественной. Завершатся памятные мероприятия масштабным митингом-реквием в Брестской крепости.