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В Бресте появится свой "Парк камней"

Каменный парк появится в Бресте. Его строят из валунов, которые ищут по всей области. Пока на городскую набережную их привезли 14. Вес самого большого - 30 тонн. Всего в парке будет больше 20 огромных камней. Галерея валунов будет расположена на спуске к воде Брестской набережной.

Задача основная - показать на нашем локальном участке все возможные валуны, которые можно увидеть на территории Брестской области. Мы решили собрать эти камни в одной локации. Попытаемся интегрировать камни в уже существующий ландшафтный дизайн.
Юрий Климахович, начальник Брестского городского ЖКХ

Благоустройство Бреста

Сейчас в городе продолжают реконструкцию набережной. Ее хотят продлить на несколько километров - до Брестской крепости. Вдоль обустроят пешеходные и велодорожки. Также в планах оживить старую промышленную зону. По одной из задумок, там хотят поставить фуд-корты и танцевальные площадки.

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