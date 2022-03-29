В Бресте появится свой "Парк камней"

Задача основная - показать на нашем локальном участке все возможные валуны, которые можно увидеть на территории Брестской области. Мы решили собрать эти камни в одной локации. Попытаемся интегрировать камни в уже существующий ландшафтный дизайн.

Юрий Климахович, начальник Брестского городского ЖКХ