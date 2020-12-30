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В Бресте поздравили самых талантливых детей области

Самых талантливых детей области поздравили и в Бресте. Красивая церемония в канун Нового года уже стала доброй традицией. В холле центра молодежного творчества наряжают большую елку и устраивают праздник. В нем участвуют сотни одаренных детей из всего региона. Среди них - отличники, победители олимпиад и творческих конкурсов. Подарки вручил лично руководитель области. Еще одним сюрпризом стало новогоднее театрализованное представление.

Акция "Наши дети" в регионе продолжается. Поздравления и подарки получат еще около 200 воспитанников социально-педагогических центров и детских домов семейного типа.

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