В Бресте поздравили самых талантливых детей области

Самых талантливых детей области поздравили и в Бресте. Красивая церемония в канун Нового года уже стала доброй традицией. В холле центра молодежного творчества наряжают большую елку и устраивают праздник. В нем участвуют сотни одаренных детей из всего региона. Среди них - отличники, победители олимпиад и творческих конкурсов. Подарки вручил лично руководитель области. Еще одним сюрпризом стало новогоднее театрализованное представление.