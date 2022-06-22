В Бресте презентовали книгу о партизанском движении и провели экскурсии для участников "Поезда памяти"

Александр Богомаз,губернатор Брянской области России: Сегодня происходит то, что и происходило 81 год назад. Если посмотреть, то ничего не меняется. То, что происходит в Брянске, это когда нацисты, по-другому их назвать нельзя, просто наносят удары не по военным объектам, которых там и нет, а наносят удары по мирным жителям. Удар был нанесен по поселку городского типа Климово, где пострадало около 100 домов и 8 человек. Женщина сегодня находится в больнице в тяжелом состоянии, у нее оторвало ногу. Ребенок, который был тяжело ранен, слава богу, его выписали домой, он находится в легком состоянии.