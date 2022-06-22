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В Бресте презентовали книгу о партизанском движении и провели экскурсии для участников "Поезда памяти"
"Поезд памяти" из Бреста вечером отправляется в Гродно. В 9 вагонах 200 школьников из Беларуси и России. Они уже познакомились, сделали совместные снимки и вовсю планируют, как проведут ближайшие 2 недели. Напомним, проект инициирован верхними палатами парламентов двух стран. О нем и что еще сегодня проходило в Бресте - Анастасия Бенедисюк продолжит.
Точно такая же книга, что сейчас в моих руках, уже на столе у президентов Беларуси и России. Об этом сегодня рассказал Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев во время ее презентации. На страницах фото и факты о жизни и подвигах лесной армии Беларуси и Брянщины. Это издание стало очередным в рубрике "Без срока давности".
Информационный заказ в сторону увеличения финансирования подобных книг пересмотрели в прошлом году. И сбавлять темп не собираемся. Правда, это главное, чем сегодня можно и нужно противостоять художественным спекуляциям.
Дмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства: Мы хотим, чтобы в десятках и сотнях школ. И эта книга легла не только на полки библиотек, а была поводом для обсуждения того, что нам по-прежнему дорого, а с учетом того беспрецедентного давления, которое оказывается на две братские республики, на Россию, Беларусь, была для нас еще более знаковым шагом к обсуждению, размышлению масштаба, совершенного нашими отцами и дедами.
Запрос на такую литературу есть, даже если осознание пока пришло не ко всем.
Губернатор Брянской области об обстрелах со стороны ВСУ
Губернатор Брянской области признается, не смог не приехать, хотя мы понимаем - сейчас у них неспокойно. Со стороны Украины то и дело прилетают снаряды.
Александр Богомаз,губернатор Брянской области России: Сегодня происходит то, что и происходило 81 год назад. Если посмотреть, то ничего не меняется. То, что происходит в Брянске, это когда нацисты, по-другому их назвать нельзя, просто наносят удары не по военным объектам, которых там и нет, а наносят удары по мирным жителям. Удар был нанесен по поселку городского типа Климово, где пострадало около 100 домов и 8 человек. Женщина сегодня находится в больнице в тяжелом состоянии, у нее оторвало ногу. Ребенок, который был тяжело ранен, слава богу, его выписали домой, он находится в легком состоянии.
В Музее обороны Брестской крепости прошел круглый стол, посвященный 81-й годовщине с начала Великой Отечественной войны. На связь выходили и онлайн. В полдень они, как и вся Беларусь, минутой молчания почтили память погибших.
"Поезд памяти" стартовал 21 июня в Бресте
Под таким впечатлением от увиденного ночью во время реконструкции в Брестской крепости пассажиры "Поезда памяти". Когда эмоции не отпускают и спустя полдня. Хорошо выспавшись, участники патриотического союзного проекта отправились знакомиться с белорусской природой.
Школьники Беларуси и России посетили Беловежскую пущу
Зубр, рысь, волк, медведь. 59 видов млекопитающих, 250 птиц. Сотни фотографий в телефонах. А это еще только первый город из 15. Столько они объездили за две недели через Россию, вернувшись 3 июля в Минск.
Пассажиры "Поезда памяти" на Царской поляне
Следующая точка в маршруте - Царская поляна. Когда-то охотничий пир здесь устраивал король Речи Посполитой Станислав Август Панятовский. Здесь отдыхали и представители партийно-советской элиты. Сегодня праздник для лучших 200 школьников Беларуси и России.
200 школьников из Беларуси и России стали пассажирами "Поезда памяти"
Брест - город приграничный. Стражи границы показали, как и с кем несут службу. Поиск человека на местности, наркотиков, оружия, боеприпасов. Задержали и нарушителя на границе.
Через несколько часов "Поезд памяти" отправится в Гродно.
Хор Турецкого: память и в песнях
В эти минуты Брест продолжает помнить. Через фильмы и песни. Концерт Хора Турецкого завершает памятные мероприятия.
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