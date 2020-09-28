ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Бресте произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи

По предварительной информации, 41-летний мужчина за рулем медицинского фургона спешил на вызов и ехал с проблесковыми маячками и звуковым сигналом. При обгоне он протаранил "фольксваген", который поворачивал налево. В результате аварии, травмы получил 37-летний водитель легковушки.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все