В Бресте произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи

По предварительной информации, 41-летний мужчина за рулем медицинского фургона спешил на вызов и ехал с проблесковыми маячками и звуковым сигналом. При обгоне он протаранил "фольксваген", который поворачивал налево. В результате аварии, травмы получил 37-летний водитель легковушки.