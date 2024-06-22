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В Бресте проходит презентация новых изданий из Библиотеки Союзного государства, о каких книжных новинках уже известно
В Беларуси, где погиб каждый третий, ценят мир. Ведь он достался такой высокой ценой! Всенародная память объединила десятки городов и немало стран на митинге-реквиеме в Брестской крепости. В нем приняли участие около 20 тыс. человек. Они же увидели масштабную военно-историческую реконструкцию на Кобринском укреплении знаменитой цитадели.
О презентации новых изданий из Библиотеки Союзного государства в Бресте расскажет Катерина Стреха (подробности в видео).
Ровно в полдень мы присоединились к общереспубликанской минуте молчания. А сейчас находимся в Музее обороны Брестской крепости. Здесь проходит презентация новых изданий из Библиотеки Союзного государства. Этот проект очень важен для сохранения исторической правды о войне и является результатом совместной и кропотливой работы ученых и исследователей из Беларуси и России.
Пока известно лишь то, что презентуют третью книгу из серии "Защищая Отечество", а посвящена она партизанам. В книге представлены новые материалы, которые будут интересны как специалистам в области истории, так и юным читателям, которые только делают первые шаги в изучении героического прошлого наших народов.
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