В Бресте проходит презентация новых изданий из Библиотеки Союзного государства, о каких книжных новинках уже известно

В Беларуси, где погиб каждый третий, ценят мир. Ведь он достался такой высокой ценой! Всенародная память объединила десятки городов и немало стран на митинге-реквиеме в Брестской крепости. В нем приняли участие около 20 тыс. человек. Они же увидели масштабную военно-историческую реконструкцию на Кобринском укреплении знаменитой цитадели.

О презентации новых изданий из Библиотеки Союзного государства в Бресте расскажет Катерина Стреха (подробности в видео).

Ровно в полдень мы присоединились к общереспубликанской минуте молчания. А сейчас находимся в Музее обороны Брестской крепости. Здесь проходит презентация новых изданий из Библиотеки Союзного государства. Этот проект очень важен для сохранения исторической правды о войне и является результатом совместной и кропотливой работы ученых и исследователей из Беларуси и России.