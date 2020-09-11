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В Бресте прошел патриотический заезд на байдарках "За мир"
Белорусский государственный флаг развернули над рекой Мухавец в Бресте. Там состоялся патриотический заезд на байдарках. За весла взялись юные спортсмены - учащиеся школ олимпийского резерва. Река пересекает центр города. Поэтому маршрут прошел по живописным местам, вдоль обновленной набережной. За последний год она изменилась. Ее продлили на несколько километров, построили новые спуски, пешеходные дорожки, детские городки, поставили новые лавочки, освещение и арт-объекты. Патриотический заезд назвали "За мир". И его цель - показать, что спортсмены за мирную Беларусь. Всего в заезде участвовали более 30 спортсменов. Их путь составил три километра. Финишировали у стен Брестской крепости.
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