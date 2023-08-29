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В Бресте прошла областная педагогическая конференция, на которой обсудили новый учебный год
Сфера мира и создания, инициатив и возможностей! 29 августа в Бресте прошлаобластнаяпедагогическая конференция. Внейприняли участие около 300человек. Главная тема-грядущий новый учебный год. В первом регионе страны за парты сядут173 тыс. учащихся. Это на тысячу больше, чем в прошлом году. Будут функционировать 472 средниешколы. Готовность учреждений образования к 1 сентября отмечают на 100 %.Но в 4 школахссоблюдениемвсех нормпродолжится ремонт.
Отметим,что30 % из консолидированногобюджета 1 региона страны направляют в сферу образования.В этом годуна проведение ремонтов выделено свыше 34 млн рублей. На закупку учебного оборудования - свыше 14. А на строительствоновых объектов - 41 млн рублей.Также на свои первые рабочие места в различные учреждения образования прибыли 570 молодых специалистов.Всего вБрестской областитрудится 26,5 тыс. педагогов.Правда, отмечается нехватка учителейначальных классов, физики, математики, информатикиивоспитателейдошкольного образования.
Эта проблема решается за счет увеличения нагрузки других педагогов. За счет привлечения к работе, скажем, молодых пенсионеров, трудоспособных, работающих качественно. И вызывающих уважение у всех участников образовательного процесса.
Также на конференции педагогам вручили награды от Министерства образования и Палаты представителей Национального собрания Беларуси, облисполкома и облсовета депутатов.
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