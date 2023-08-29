В Бресте прошла областная педагогическая конференция, на которой обсудили новый учебный год

Сфера мира и создания, инициатив и возможностей! 29 августа в Бресте прошлаобластнаяпедагогическая конференция. Внейприняли участие около 300человек. Главная тема-грядущий новый учебный год. В первом регионе страны за парты сядут173 тыс. учащихся. Это на тысячу больше, чем в прошлом году. Будут функционировать 472 средниешколы. Готовность учреждений образования к 1 сентября отмечают на 100 %.Но в 4 школахссоблюдениемвсех нормпродолжится ремонт.