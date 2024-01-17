В Бресте прошла встреча с известным белорусским общественным деятелем Алексеем Талаем

Отрадно, действительно, вся Беларусь сегодня помогает Донбассу. Мы говорим о том, что и 4 регион РФ - Херсонщина - уже готовится отправить своих детей к нам на отдых, на реабилитацию. Мир меняется на глазах. Это уже ясно каждому. И в этот момент турбулентности мы должны быть вместе, объединиться. Все мы. И продолжить путь нашего государства, уверен, в светлое будущее.

Алексей Талай, паралимпиец, учредитель благотворительного фонда