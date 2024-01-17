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В Бресте прошла встреча с известным белорусским общественным деятелем Алексеем Талаем
Патриотизм, единство, благотворительность и вера в себя. В Бресте прошла встреча с известным белорусским общественным деятелем АлексеемТалаем.
Это уже второе мероприятие республиканской акции "Будущее в наших руках". Участие приняли сотрудники Белтаможсервиса, Брестской таможни, студенты, школьники. Всего около 200 человек. Особый акцент во время диалога сделали на электоральной кампании, в частности, на важности участия каждого белоруса в едином дне голосования. Обсудили и тему воспитания молодого поколения, традиционные духовно-нравственные ценности. Также сотрудники местной таможни и брестского филиала Белтаможсервиса передали в фонд Талая гуманитарную помощь детям Донбасса и монеты для памятного знака «живая память поколений», который установят на территории Республиканского центра патриотического воспитания в Брестской крепости.
Активно принимали участие, приносили монеты разного номинала в разном количестве. Количество исчислялось в некоторых структурных подразделениях тысячами. Мы помним. Память храним о подвигах, о защитниках.
Сотрудники Брестской таможни всегда с трепетом и с теплотой, добротой откликаются на участие в благотворительных, добровольных акциях. Не исключение и реализация фонда Алексея Талая. Каждое структурное подразделение от чистого сердца передавало те или иные товары, предметы, которые необходимы будут детям.
Отрадно, действительно, вся Беларусь сегодня помогает Донбассу. Мы говорим о том, что и 4 регион РФ - Херсонщина - уже готовится отправить своих детей к нам на отдых, на реабилитацию. Мир меняется на глазах. Это уже ясно каждому. И в этот момент турбулентности мы должны быть вместе, объединиться. Все мы. И продолжить путь нашего государства, уверен, в светлое будущее.
Подобные встречи продолжатся вместе с эстафетой добра. Так, на оздоровление детей Донбасса скоро планирует принятьГродненская область.
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