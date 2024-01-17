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В Бресте прошла встреча с известным белорусским общественным деятелем Алексеем Талаем

Патриотизм, единство, благотворительность и вера в себя. В Бресте прошла встреча с известным белорусским общественным деятелем АлексеемТалаем.

Это уже второе мероприятие республиканской акции "Будущее в наших руках". Участие приняли сотрудники Белтаможсервиса, Брестской таможни, студенты, школьники. Всего около 200 человек. Особый акцент во время диалога сделали на электоральной кампании, в частности, на важности участия каждого белоруса в едином дне голосования. Обсудили и тему воспитания молодого поколения, традиционные духовно-нравственные ценности. Также сотрудники местной таможни и брестского филиала Белтаможсервиса передали в фонд Талая гуманитарную помощь детям Донбасса и монеты для памятного знака «живая память поколений», который установят на территории Республиканского центра патриотического воспитания в Брестской крепости.

Активно принимали участие, приносили монеты разного номинала в разном количестве. Количество исчислялось в некоторых структурных подразделениях тысячами. Мы помним. Память храним о подвигах, о защитниках.
Елена Дементей, начальник ТЛЦ "Брест-Белтаможсервис-2"
Сотрудники Брестской таможни всегда с трепетом и с теплотой, добротой откликаются на участие в благотворительных, добровольных акциях. Не исключение и реализация фонда Алексея Талая. Каждое структурное подразделение от чистого сердца передавало те или иные товары, предметы, которые необходимы будут детям.
Вера Базака, официальный представитель Брестской таможни
Отрадно, действительно, вся Беларусь сегодня помогает Донбассу. Мы говорим о том, что и 4 регион РФ - Херсонщина - уже готовится отправить своих детей к нам на отдых, на реабилитацию. Мир меняется на глазах. Это уже ясно каждому. И в этот момент турбулентности мы должны быть вместе, объединиться. Все мы. И продолжить путь нашего государства, уверен, в светлое будущее.
Алексей Талай, паралимпиец, учредитель благотворительного фонда

Подобные встречи продолжатся вместе с эстафетой добра. Так, на оздоровление детей Донбасса скоро планирует принятьГродненская область.

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