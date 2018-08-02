Элита современной армии сегодня отмечает свой профессиональный праздник - День воздушно-десантных войск. По традиции в эти дни свои двери откроют три подразделения - в Витебске, Бресте и Марьиной Горке, именно там дислоцируются сегодня белорусские голубые береты. В Бресте прошли показательные выступления бойцов сил специальных операций, а также выставка военной техники.