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В Бресте прошли показательные выступления бойцов сил специальных операций

Элита современной армии сегодня отмечает свой профессиональный праздник - День воздушно-десантных войск. По традиции в эти дни свои двери откроют три подразделения - в Витебске, Бресте и Марьиной Горке, именно там дислоцируются сегодня белорусские голубые береты. В Бресте прошли показательные выступления бойцов сил специальных операций, а также выставка военной техники.

На днях брестские десантники отправляются в Китай на антитеррористическую тренировку. А недавно снайперы из сил спецопераций стали лучшими на первом этапе международного конкурса, который сейчас проходит в регионе.

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