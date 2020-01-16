ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Бресте проснулись пчелы

В Бресте проснулись пчелы

Пчелы, как правило, просыпаются в марте-апреле, а уходят на покой осенью, когда температура воздуха понижается до 10 градусов тепла, а то и ниже. И совсем недавно в небе над Брестом заметили стаю журавлей, которые возвращались с зимовки.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть чем поделиться? Пишите сюда

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все