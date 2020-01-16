В Бресте проснулись пчелы

Пчелы, как правило, просыпаются в марте-апреле, а уходят на покой осенью, когда температура воздуха понижается до 10 градусов тепла, а то и ниже. И совсем недавно в небе над Брестом заметили стаю журавлей, которые возвращались с зимовки.



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