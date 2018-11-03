В Бресте работает патриотический центр

Дети сюда приезжают на специальные военно-подготовительные смены, где изучают историю и получают практические навыки разведчиков. Взрослые также ведут поисковую работу и устанавливают имена погибших бойцов во время войны.

Виктория Потоня пожаловала в гости в единственный в Беларуси центр патриотического воспитания и увидела, чем здесь живут энтузиасты.

Вот так эмоционально в соревнованиях и спортивном ритме проводят каникулы школьники из разных городов России, Беларуси и Украины. Молодежный патриотический центр в Брестской крепости сейчас заполнен по максимуму. Кроме кружков, здесь начали практиковать сборы "Штурм" для подростков, которые мечтают получить военные навыки. Рукопашный бой, техника разведки, работа в команде. Здесь говорят: мужчины не плачут!

Восьмиклассник Даниил Гарягин из Архангельска - частый участник "армейских" смен. Его цель - стать военным в четвертом поколении. Владимир Розбаш хотя и живет в Бресте, со всеми на равных. Для него это хорошая возможность научиться самостоятельности.

Центр находится на территории крепости, в этом его уникальность. Подростки во время смены ближе знакомятся с историей цитадели, а их маршруты проходят не только по известным туристическим тропам.

Живут школьники также в необычном месте: до войны здесь размещался штаб 125-го стрелкового полка. Отреставрировать здание почти с вековой историей и сделать его центром патриотического воспитания предложила несколько лет назад молодежная организация. Проект поддержан на самом высоком уровне. Сегодня здесь размещаются классные кабинеты, столовая и стилизованные казармы, чтобы посетители смогли полностью погрузиться в атмосферу прошлого.

Патриотический центр объединяет по интересам и детей, и взрослых. Это члены поисковых отрядов и реконструкторских клубов. Энтузиасты молодежного объединения "Возвращенные имена" за пять лет существования подняли останки около сотни бойцов и установили фамилии десяти погибших. А в центре появился собственный мини-музей с экспонатами, найденными во время поисковых работ.