3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Бресте работает патриотический центр
Дети сюда приезжают на специальные военно-подготовительные смены, где изучают историю и получают практические навыки разведчиков. Взрослые также ведут поисковую работу и устанавливают имена погибших бойцов во время войны.
Виктория Потоня пожаловала в гости в единственный в Беларуси центр патриотического воспитания и увидела, чем здесь живут энтузиасты.
Вот так эмоционально в соревнованиях и спортивном ритме проводят каникулы школьники из разных городов России, Беларуси и Украины. Молодежный патриотический центр в Брестской крепости сейчас заполнен по максимуму. Кроме кружков, здесь начали практиковать сборы "Штурм" для подростков, которые мечтают получить военные навыки. Рукопашный бой, техника разведки, работа в команде. Здесь говорят: мужчины не плачут!
Восьмиклассник Даниил Гарягин из Архангельска - частый участник "армейских" смен. Его цель - стать военным в четвертом поколении. Владимир Розбаш хотя и живет в Бресте, со всеми на равных. Для него это хорошая возможность научиться самостоятельности.
Центр находится на территории крепости, в этом его уникальность. Подростки во время смены ближе знакомятся с историей цитадели, а их маршруты проходят не только по известным туристическим тропам.
Живут школьники также в необычном месте: до войны здесь размещался штаб 125-го стрелкового полка. Отреставрировать здание почти с вековой историей и сделать его центром патриотического воспитания предложила несколько лет назад молодежная организация. Проект поддержан на самом высоком уровне. Сегодня здесь размещаются классные кабинеты, столовая и стилизованные казармы, чтобы посетители смогли полностью погрузиться в атмосферу прошлого.
Патриотический центр объединяет по интересам и детей, и взрослых. Это члены поисковых отрядов и реконструкторских клубов. Энтузиасты молодежного объединения "Возвращенные имена" за пять лет существования подняли останки около сотни бойцов и установили фамилии десяти погибших. А в центре появился собственный мини-музей с экспонатами, найденными во время поисковых работ.
Эту курительную трубку заметили во время съемок сюжета волонтеры, которые помогали благоустроить территорию крепости. Оказалось, глиняный артефакт английского происхождения начала прошлого столетия. Патриотический центр "оживил" Кобринское укрепление крепости, и эта работа будет продолжаться.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
Белоруска Стасья Корсак - в десятке лучших в телеконкурсе детской авторской песни "Наше поколение"
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все