В Бресте работники искусства активно комментировали новый проект Конституции

Я уже посетил порядка десяти трудовых коллективов, еще предстоит порядка 12. Люди, когда им простым языком объясняешь, они все это понимают, даже меньше вопросов задают, говорят: "Да, мы не все почитали, не успели, у нас занятость. Вы нам сегодня объяснили, мы поняли суть, что эти изменения необходимы".

Леонид Брич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси