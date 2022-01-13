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В Бресте работники искусства активно комментировали новый проект Конституции
За сохранение семейных ценностей и социальную ориентированность государства выступили в Бресте.
Сегодня в концертном зале колледжа имени Григория Ширмы обсудили важные для всей страны изменения. Работники искусства активно комментировали новый проект Конституции. На встречу с депутатами пришли десятки человек. В основном это преподаватели альма-матер. Сегодня в колледже обучают по пяти направлениям. Среди них игра на музыкальных инструментах, дирижирование и актерское искусство. И хоть компетентность аудитории находится в сфере духовного, политическая жизнь страны волновала людей не меньше. Диалог перерос в настоящую дискуссию. Новые полномочия Всенародного собрания, традиционные ценности семьи и брака - эти темы вызвали наибольший отклик.
Социальная ориентированность государства остается. Мы как представители бюджетной сферы, естественно, заинтересованы в том, чтобы развитие и поддержка продолжалась. Мы не производим материальные блага и, конечно, целиком и полностью зависим от процветания нашей экономики.
Я уже посетил порядка десяти трудовых коллективов, еще предстоит порядка 12. Люди, когда им простым языком объясняешь, они все это понимают, даже меньше вопросов задают, говорят: "Да, мы не все почитали, не успели, у нас занятость. Вы нам сегодня объяснили, мы поняли суть, что эти изменения необходимы".
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