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В Бресте республиканский "Последний звонок" собрал около 3 тысяч ребят

Масштабно, красочно и трогательно. В Бресте проходит республиканский "Последний звонок". Торжество собрало около 3 тысяч ребят (победители олимпиад, лауреаты творческих конкурсов, спортивных состязаний). Выпускники прошлись по центральной улице города к парку культуры и отдыха. Здесь они получили награды и услышали свой прощальный школьный звонок.

Посетили выпускники и легендарную Брестскую крепость, где почтили память героевВеликой Отечественной войны.

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