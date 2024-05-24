В Бресте республиканский "Последний звонок" собрал около 3 тысяч ребят

Масштабно, красочно и трогательно. В Бресте проходит республиканский "Последний звонок". Торжество собрало около 3 тысяч ребят (победители олимпиад, лауреаты творческих конкурсов, спортивных состязаний). Выпускники прошлись по центральной улице города к парку культуры и отдыха. Здесь они получили награды и услышали свой прощальный школьный звонок.