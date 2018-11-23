В Бресте специальная рабочая группа проверит 35 объектов с массовым пребыванием людей

В Бресте до конца месяца специальная рабочая группа проверит 35 объектов с массовым пребыванием людей. Это торговые центры, поликлиники, спортивные и культурные сооружения. Основное внимание кровлям и навесным конструкциям. На большей части объектов грубых нарушений не выявлено. Замечания есть лишь по ледовой арене города. Блочное здание с металлической крышей накапливает влагу, из-за этого возникают подтеки на потолке. В день здесь занимаются около 2 тысяч человек, а потому безопасность спортивного объекта - превыше всего.

Напомним, после ЧП в одном из торговых центров столицы, потолки и навесные конструкции общественных зданий проверят по всей стране.