Стук колес "Поезда памяти" услышали сегодня в Бресте

В 13 часов на перроне вокзала участники из нашей страны встречали российских сверстников. Именно на этом современном составе ребятам предстоит исколесить города Союзного государства. Поезд - словно автономный дом на колесах. Предусмотрены санитарные вагоны с душами и рестораны. Отдыхать ребята будут в двухэтажных спальных вагонах. Ночью состав будет передвигаться от города к городу, а днем стоять на перроне в ожидании школьников, которые в это время будут выезжать на экскурсии и встречи. Исключением станет предстоящая ночь - ребята примут участие в митинге-реквиеме, приуроченном к годовщине начала Великой Отечественной войны, а также в реконструкции боя за Брестскую крепость.