3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Стук колес "Поезда памяти" услышали сегодня в Бресте
В Бресте стартует молодежный патриотический проект "Поезд памяти". По 100 школьников от каждой страны объедут 15 городов Беларуси и России.
В 13 часов на перроне вокзала участники из нашей страны встречали российских сверстников. Именно на этом современном составе ребятам предстоит исколесить города Союзного государства. Поезд - словно автономный дом на колесах. Предусмотрены санитарные вагоны с душами и рестораны. Отдыхать ребята будут в двухэтажных спальных вагонах. Ночью состав будет передвигаться от города к городу, а днем стоять на перроне в ожидании школьников, которые в это время будут выезжать на экскурсии и встречи. Исключением станет предстоящая ночь - ребята примут участие в митинге-реквиеме, приуроченном к годовщине начала Великой Отечественной войны, а также в реконструкции боя за Брестскую крепость.
Молодежный патриотический проект "Поезд памяти" был инициирован главами верхних палат парламентов Беларуси и России. Лучшие школьники – активисты, отличники учебы, спортсмены - познакомятся с достопримечательностями городов, посетят места воинской славы, будут общаться с ветеранами Великой Отечественной войны. Проект проходит впервые.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси постановлением утверждены правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
ЖКХ и здравоохранение - что еще обсудила Наталья Кочанова на приеме граждан в Россонах
В мире
Все
В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Боррель пообещал завершить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
Радикалы устроили разбой и подожгли трамвай в центре Амстердама
В Тбилиси в акции протеста против результатов парламентских выборов участие приняли представители ЕС
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Минске фитнес-тренер продавал стероиды знакомым и клиентам - возбуждено уголовное дело
28 человек погибли при израильском ударе по зданию с ливанскими беженцами
В Минске автомобиль скорой помощи врезался в трамвайное ограждение
В Колумбии из-за сильных наводнений тысячи людей остались без крыши над головой