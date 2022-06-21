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Стук колес "Поезда памяти" услышали сегодня в Бресте

В Бресте стартует молодежный патриотический проект "Поезд памяти". По 100 школьников от каждой страны объедут 15 городов Беларуси и России.

В 13 часов на перроне вокзала участники из нашей страны встречали российских сверстников. Именно на этом современном составе ребятам предстоит исколесить города Союзного государства. Поезд - словно автономный дом на колесах. Предусмотрены санитарные вагоны с душами и рестораны. Отдыхать ребята будут в двухэтажных спальных вагонах. Ночью состав будет передвигаться от города к городу, а днем стоять на перроне в ожидании школьников, которые в это время будут выезжать на экскурсии и встречи. Исключением станет предстоящая ночь - ребята примут участие в митинге-реквиеме, приуроченном к годовщине начала Великой Отечественной войны, а также в реконструкции боя за Брестскую крепость.

Молодежный патриотический проект "Поезд памяти" был инициирован главами верхних палат парламентов Беларуси и России. Лучшие школьники – активисты, отличники учебы, спортсмены - познакомятся с достопримечательностями городов, посетят места воинской славы, будут общаться с ветеранами Великой Отечественной войны. Проект проходит впервые.

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