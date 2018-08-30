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В Бресте в новом микрорайоне открыли крупнейший детский сад

Здесь смогут разместить 350 малышей. Уже сформированы 19 групп, в том числе для ребят с особенностями развития. В трехэтажном здании обустроены игровые комнаты, музыкально-хореографические и спортивные залы. Также есть 20 тематических кабинетов для гармоничного развития дошкольников - это компьютерный класс и для занятий робототехникой, изостудия, сенсорная комната, кабинет ОБЖ с интерактивными досками. А также площадки на открытом воздухе.

Рядом с детским садом также строят школу с отдельным блоком начальных классов на полторы тысячи учеников. Ее открытие планируется через год.

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