В Бресте в озеро Соя выпустили более полутонны речной рыбы

Подарок рыбакам и любителям подводной охоты! В Бресте в озеро Соя, расположенном в природоохранной зоне, выпустили более полутонны речной рыбы. Инициатива принадлежит брестским представителям Белорусской федерации подводного спорта. Такую масштабную акцию организация провела впервые, чтобы показать: они умеют не только опустошать водоемы. Покупка карпа, белого амура, щуки, толстолобика и карася обошлась в 3 тысячи рублей. В искусственное озеро выпущено сразу 600 килограммов рыбы.