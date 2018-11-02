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В Бресте в озеро Соя выпустили более полутонны речной рыбы
Подарок рыбакам и любителям подводной охоты! В Бресте в озеро Соя, расположенном в природоохранной зоне, выпустили более полутонны речной рыбы. Инициатива принадлежит брестским представителям Белорусской федерации подводного спорта. Такую масштабную акцию организация провела впервые, чтобы показать: они умеют не только опустошать водоемы. Покупка карпа, белого амура, щуки, толстолобика и карася обошлась в 3 тысячи рублей. В искусственное озеро выпущено сразу 600 килограммов рыбы.
Пока рыба приживается на новом месте, здесь действует карантин. Прийти на природоохранный водоем с удочкой можно будет через несколько недель.
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