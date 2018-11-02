ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Бресте в озеро Соя выпустили более полутонны речной рыбы

Подарок рыбакам и любителям подводной охоты! В Бресте в озеро Соя, расположенном в природоохранной зоне, выпустили более полутонны речной рыбы. Инициатива принадлежит брестским представителям Белорусской федерации подводного спорта. Такую масштабную акцию организация провела впервые, чтобы показать: они умеют не только опустошать водоемы. Покупка карпа, белого амура, щуки, толстолобика и карася обошлась в 3 тысячи рублей. В искусственное озеро выпущено сразу 600 килограммов рыбы.

Пока рыба приживается на новом месте, здесь действует карантин. Прийти на природоохранный водоем с удочкой можно будет через несколько недель.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все