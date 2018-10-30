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В Бресте вместо осени настоящая весна. На термометре плюс 20

Аномальное тепло вызвало повторное цветение: распустились одуванчики и другие полевые цветы. Такая погода продлится еще несколько дней.

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