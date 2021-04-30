Пешками революционного хаоса на улицах были наши сограждане. И теперь их поступкам дает правовую оценку суд. В Бресте вынесен приговор участникам так называемой пинской бойни. От пяти с половиной до шести с половиной лет заключения. Перед Фемидой предстали 14 жителей города, которые, как считается, устроили массовые беспорядки и столкновения с милицией у Пинской мэрии в ночь с 9 на 10 августа. По данным следствия, милиционеров избивали, забрасывали различными предметами - в ход шли камни и бутылки, палки и бетонные плиты. Так же были повреждены транспортные средства и другое имущество милиции, граждан и юридических лиц.