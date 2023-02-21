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В Бресте задержаны трое парней - они ворвались не по тому адресу
В Бресте задержаны трое парней, которые ворвались не по тому адресу. Двери открыла 19-летняя девушка. Угрожая пистолетом, злоумышленники требовали сказать, где находится ее брат. Не добившись своего, налетчики ушли, а девушка вызвала милицию. Подозреваемых удалось задержать. Ими оказались так называемые спортики, которые работали на один из наркомаркетов и пришли разбираться по указанию руководства с курьером магазина.
Вскоре вышли и на того самого курьера, которого искали "спортики". По месту его жительства обнаружено и изъято 2,8 кг особо опасного психотропного вещества альфа-PVP, которое предназначалось для закладок в Бресте.
Применительно к задержанным "спортикам" возбуждены уголовные дела за угрозу убийством. Применительно к закладчику - за распространение психотропов.
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