В Бресте задержаны трое парней - они ворвались не по тому адресу

В Бресте задержаны трое парней, которые ворвались не по тому адресу. Двери открыла 19-летняя девушка. Угрожая пистолетом, злоумышленники требовали сказать, где находится ее брат. Не добившись своего, налетчики ушли, а девушка вызвала милицию. Подозреваемых удалось задержать. Ими оказались так называемые спортики, которые работали на один из наркомаркетов и пришли разбираться по указанию руководства с курьером магазина.