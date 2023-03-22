В Брестском районе пассажирский поезд врезался в трактор

ДТП с участием пассажирского поезда произошло в Брестском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

Инцидент случился сегодня около 18.00 на железнодорожном переезде в районе железнодорожной станции Домачево. Пассажирский поезд Брест - Влодава столкнулся с трактором в сцепке с навесным оборудованием. За рулем трактора находился житель района 1960 года рождения. По предварительным данным, он проехал на запрещающий сигнал светофора.