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В Брестском районе пассажирский поезд врезался в трактор

В Брестском районе пассажирский поезд врезался в трактор

ДТП с участием пассажирского поезда произошло в Брестском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

Инцидент случился сегодня около 18.00 на железнодорожном переезде в районе железнодорожной станции Домачево. Пассажирский поезд Брест - Влодава столкнулся с трактором в сцепке с навесным оборудованием. За рулем трактора находился житель района 1960 года рождения. По предварительным данным, он проехал на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП трактор опрокинулся. Как уточняется, пострадавших в ДТП нет. Проводится проверка. Железнодорожное движение на участке восстановлено.

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