В Брестском районе пьяный парень надругался над государственным флагом

Объяснить поступок юноша не смог, был в тумане алкоголя. Следователивозбудили уголовное дело. В милицию обратились работники школы в деревне Вельямовичи,откуда и исчез флаг. Позже поврежденное полотнище нашли на земле недалеко отздания. Милиция оперативно вышла и на подозреваемого: им оказался 21-летнийместный житель, работник одного из сельхозпредприятий. Кстати, он же бывшийученик этой школы. Сельчанин сорвал государственный символ с флагштока, потушило него сигарету, а после выбросил