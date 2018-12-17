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В Брестском регионе за два дня выпала декадная норма осадков
На Беларусь обрушились снегопады. Только в Брестском регионе за два дня выпала декадная норма осадков. Особенно снежно в Пружанах, Ивацевичах и Дрогичине. Сугробы намело и в самом областном центре. Погода влияет на видимость на дорогах и состояние покрытия, поэтому водителям и пешеходам рекомендуют быть внимательными. Обильный мокрый снег сутки шел в Гродно.
Сегодня с утра метет и в Минске. По словам синоптиков, с середины недели осадков будет немного, а морозы усилятся. В ночь на четверг - местами до минус 18. В выходные вновь пойдет снег, мороз ослабнет.
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