На Беларусь обрушились снегопады. Только в Брестском регионе за два дня выпала декадная норма осадков. Особенно снежно в Пружанах, Ивацевичах и Дрогичине. Сугробы намело и в самом областном центре. Погода влияет на видимость на дорогах и состояние покрытия, поэтому водителям и пешеходам рекомендуют быть внимательными. Обильный мокрый снег сутки шел в Гродно.