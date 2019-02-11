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В Брестском техническом университете открылась новая лаборатория
От теории к практике! В Брестском техническом университете открылась новая лаборатория, которая позволит студентам изучать системы гидравлического управления. Стенд длинной в пять метров наглядно показывает варианты проектирования системы отопления. Современная лаборатория - подарок австрийской компании, которая заинтересована в подготовке специалистов по всему миру. Недавно аналогичный проект был реализован в Баку. Вуз также получил специализированную литературу по проектированию системы обогрева воды и отоплению комнат в энергоэффективных домах.
Владимир Новосельцев, завкафедрой Брестского государственного технического университета: "Здесь мы можем собрать огромное количество различных вариантов, исследовать, какие лучше, как они функционируют, настройку их выполнить. В этом стенде есть специальное оборудование, стенд работает, и мы видим, как специальное устройство - ротометр - поплавок показывает определенный расход, который циркулирует в данной части системы".
На кафедре теплогазоснабжения и вентиляции - это уже пятая лаборатория. А заниматься здесь смогут, в том числе, студенты разных факультетов, которые изучают энергосберегающие технологии.
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