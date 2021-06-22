В Брестской крепости-герое почтили память погибших героев-защитников

Настолько были страшные взрывы! Когда она подбежала к кроватке, то увидела окровавленное тело сыночка, которому было всего два месяца. Она думала, что он не выживет. Он выжил, но остался инвалидом. Мы приходим сюда, чтобы почтить память тех, кто погиб, кто защищал мужественно стены Брестской крепости.

Елена Мишина, внучка защитника Брестской крепости