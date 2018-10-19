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В Брестской крепости люди несут цветы к мемориальной плите города Керчь

Вместе с жителями Керчи скорбят белорусы. В Брестской крепости люди несут живые цветы к мемориальной плите города Керчь у Вечного огня.

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