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В Брестской крепости открылась выставка о геноциде белорусского народа

В Брестской крепости в преддверии Дня Великой Победы открылась выставка о геноциде белорусского народа. Экспозиция "Мы помним" находится в музее на территории Восточного форта. Подготовили ее сотрудники мемориального комплекса, используя документы, которые прокуроры установили во время расследования уголовного дела о геноциде. Многие экспонаты представлены впервые, в том числе и вещи с мест массовых захоронений убитых фашистами жителей Бреста и окрестностей.

Сотни деревень, сожженных в Беларуси, уничтоженных детей, гетто, в т. ч. и Бреста, говорят о том, что они целенаправленно уничтожали наш народ от мала до велика. По инициативе Александра Григорьевича мы приняли материалы, которые представила прокуратура, чтобы еще больше показать страшные годы войны и те мучения, которые пережил наш белорусский народ.
Григорий Бысюк, директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой"

Только в Брестской области обнаружено 26 ранее неизвестных мест уничтожения мирных граждан. Более 800 населенных пунктов региона были стерты с лица земли. И это цифры не окончательные.

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