В Брестской крепости открылась выставка о геноциде белорусского народа

Сотни деревень, сожженных в Беларуси, уничтоженных детей, гетто, в т. ч. и Бреста, говорят о том, что они целенаправленно уничтожали наш народ от мала до велика. По инициативе Александра Григорьевича мы приняли материалы, которые представила прокуратура, чтобы еще больше показать страшные годы войны и те мучения, которые пережил наш белорусский народ.

Григорий Бысюк, директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой"