В Брестской крепости перезахоронили останки защитников легендарной цитадели над Бугом

Я тронут до глубины души, я чувствую, как люди трепетно относятся к памяти наших предков. Тех, кто отдал жизнь за нашу Родину, они же отдали все - ничего не получили, им же по 30 лет, молодые - и это люди, которые отдали жизнь не колеблясь.