ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Брестской крепости перезахоронили останки защитников легендарной цитадели над Бугом

Беларусь же чтит и помнит своих героев - тех, кто подарил нам мир. Так, останки защитников легендарной цитадели над Бугом сегодня перезахоронили в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". Они были найдены военнослужащими 52-го отдельного специализированного поискового батальона Вооруженных Сил в ходе работ в Брестской крепости.



Изучив сопутствующие находки, специалисты предполагают, что останки принадлежат восьми защитникам Брестской крепости и двум мирным гражданам. Урны с прахом жертв войны торжественно захоронили на площади Церемониалов. Военнослужащие Брестского гарнизона, пограничники, сотрудники милиции и МЧС, местные жители и гости областного центра возложили цветы и почтили память защитников минутой молчания.

Изображение

Изображение
Сегодня очередная церемония захоронения останков, которые были обнаружены в 2021-2023 годах на разных участках Брестской крепости. И накануне дня памяти мы проводим церемонию, чтобы напомнить и никогда не забывать о том, что у нас было, и чтобы ужасы той войны не повторялись.

Изображение

Я тронут до глубины души, я чувствую, как люди трепетно относятся к памяти наших предков. Тех, кто отдал жизнь за нашу Родину, они же отдали все - ничего не получили, им же по 30 лет, молодые - и это люди, которые отдали жизнь не колеблясь.

В Брестской области ежегодно проходят поиски в местах вероятных захоронений. Сейчас поисковики трудятся в Березовском районе, в планах также раскопки в Пружанском, а всего в этом году поисковые работы в регионе намерены провести в шести районах.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все