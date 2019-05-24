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В Брестской крепости прошел митинг-реквием

На акцию "Мы этой памяти верны" Белорусского фонда мира съехались учащиеся кадетских классов со всей страны. В канун Дня пограничника они почтили память погибших при защите цитадели. Школьники пронесли портреты героев, чьими именами названы заставы и улицы. Среди них - лейтенант Алексей Наганов, капитан Иван Зубачев и лейтенант Андрей Кижеватов. Митинг собрал более 700 участников, среди них молодые люди, миротворцы, представители религиозных конфессий, ветераны Великой Отечественной.

Участники митинга возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших минутой молчания. Дети выпустили в небо белых голубей как символ мира.

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