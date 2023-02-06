В Брестской крепости прошла акция "Беларусь помнит"

Это очень важно осуществлять такую поддержку для молодежи. У нас это уже плохое все. Но мы хотим сказать всем людям в Евросоюзе, что здесь, в Беларуси, молодежь делает очень красивую работу для героев Великой Отечественной войны. И мы хотим сказать людям в Евросоюзе, чтобы они тоже так стремились делать, как люди в Беларуси.

Матуш Алекса, представитель клуба "Брат за брата" (Словакия)

