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В Брестской крепости прошла акция "Беларусь помнит"
В Брестской крепости прошла акция "Беларусь помнит". Юноши и девушки прошествовали в цитадель с портретами фронтовиков. На снимках те, кто сражался за Родину в годы Великой Отечественной войны. 6 февраля в Белорусском республиканском союзе молодежи отмечают День МООП (расшифровывается как "Мужество. Ответственность. Отечество. Патриотизм"). Всего в Беларуси 16 тысяч молодых бойцов МООП, которые участвуют в охране правопорядка и профилактике правонарушений. Сегодня в Брест приехали лучшие командиры отрядов. Возложили цветы к Вечному огню. Присоединилась к ним делегация из Словакии, которая приехала перенять белорусский опыт по патриотическому воспитанию молодежи.
Это очень важно осуществлять такую поддержку для молодежи. У нас это уже плохое все. Но мы хотим сказать всем людям в Евросоюзе, что здесь, в Беларуси, молодежь делает очень красивую работу для героев Великой Отечественной войны. И мы хотим сказать людям в Евросоюзе, чтобы они тоже так стремились делать, как люди в Беларуси.
Я держу портрет моего прадедушки. Его зовут АрутюнянГригорий. Погиб он в 1944 году, непосредственно в бою. То, что для нас сделало старшее поколение, это нужно помнить и в первую очередь гордиться тем, что они сделали.
В Республике Беларусь создана площадка, чтобы патриотизм нес практическую составляющую в тесном взаимодействии с внутренними войсками МВД, с районными отделами и подразделениями по ЧС. С вооруженными силами идет слаженная работа по формированию кадрового потенциала служению Отечеству будущих защитников.
У входа в мемориал сегодня установили и табличку с QR-кодом. Если навести на него камеру мобильного телефона, можно узнать про историю обороны цитадели и судьбу ее героев.
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