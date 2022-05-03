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В Брестской крепости состоялась премьера фильма "1941-й. Крылья над Берлином"
Военная драма под открытым небом в Брестской крепости. Так символично решили провести премьеру фильма "1941-й. Крылья над Берлином". Картина российского режиссера Константина Буслова рассказывает о подвиге и смертельно опасном задании летчиков Балтийского флота, которые отправились бомбить немецкую столицу в августе 1941-го. Фильм представили на большом экране в самом сердце цитадели - на площадке у монумента "Мужество", в священном месте героизма и самопожертвования защитников крепости.
Военная драма "1941-й. Крылья над Берлином"
Ленту снимали около двух лет. Работа команды позволила рассказать без вымыслов честную историю без прикрас. Она нашла отклик в сердцах зрителей. Премьерный показ в крепости собрал более 7 тысяч брестчан.
Чувства, которые здесь возникают, конечно, метафизического свойства, понимая, что здесь люди впервые столкнулись с этим злом, нацистской этой нечистью. Я в таком трепете нахожусь внутреннем, столько людей пришло, и в стенах этой цитадели, этой крепости меня переполняет просто.
Нужно помнить свою историю. И молодежь в особенности должна знать такие малоизвестные факты, как про наших летчиков, которые придумали и совершили ответный авиаудар. И немцы вообще не ожидали, они думали это английские летчики. Вот этот малоизвестный факт нашей истории мне показался очень кинематографичным.
Фильм "1941-й. Крылья над Берлином" уже можно увидеть в кинотеатрах Беларуси и России.
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