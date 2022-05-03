В Брестской крепости состоялась премьера фильма "1941-й. Крылья над Берлином"

Чувства, которые здесь возникают, конечно, метафизического свойства, понимая, что здесь люди впервые столкнулись с этим злом, нацистской этой нечистью. Я в таком трепете нахожусь внутреннем, столько людей пришло, и в стенах этой цитадели, этой крепости меня переполняет просто.

Сергей Пускепалис, актер театра и кино (Россия)