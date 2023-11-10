В Брестской крепости стартует Всебелорусская молодежная стройка

Трудовую путевку для работы на Всебелорусской молодежной стройке на объектах строительства образовательно-оздоровительного учреждения "Республиканский центр патриотического воспитания молодежи" на базе Кобринского укрепления Брестской крепости вручат студенческому строительному отряду "Спадчына" имени Героя Советского Союза П.М.Машерова 11 ноября, пишет БЕЛТА со ссылкой на первогосекретаряЦентрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александра Лукьянова.

"Как и планировалось, мы стартуем на новой ВМС в ноябре. Представители Белорусских студенческих отрядов, волонтерского пула БРСМ, Брестского областного исполнительного комитета, Министерства обороны приступят уже в эту субботу к работам на новой Всебелорусской молодежной стройке, - сказал Александр Лукьянов. - Первым среди студотрядов трудовую путевку для работы на знаковом объекте получит стройотряд, сформированный на базе Брестского государственного технического университета, который отлично зарекомендовал себя на Всебелорусской молодежной стройке в Хатыни. Весьма символично, что именно "Спадчына" станет первопроходцем ВМС в Брестской крепости еще и потому, что именно командир этого отряда Семен Люлькович обратился к нашему Президенту Александру Лукашенко с просьбой доверить БРСМ участие в создании республиканского патриотического центра в Брестской крепости и объявить его строительство Всебелорусской молодежной стройкой. Студенческий стройотряд состоит из 15 человек. Ребята будут выполнять подсобные работы - разбор полов, отбивка штукатурки и другие".

По его словам, во время торжественной церемонии символического старта ВМС в Брестской крепости БРСМ передаст для патриотического центра сертификат на Br200 тыс. "Всего при поддержке Штаба патриотических сил Беларуси БРСМ собрано Br215 тыс., Br15 тыс. из которых были переданы ранее. Сбор средств будет продолжен. Роль общественных институтов - предоставить возможность каждому внести свой вклад в строительство центра воспитания молодых патриотов Беларуси. Мы будем и впредь проводить широкую информационную работу с населением", - пояснил первый секретарь ЦК БРСМ.