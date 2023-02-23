В Брестской крепости возложили цветы к Вечному огню

В Брестской крепости прошла минута молчания. Сотни людей принесли к Вечному огню живые цветы. Здесь, под гранитными плитами, находятся могилы красноармейцев. Многие защитники цитадели погибли в лагере "Ревир", куда с первых дней войны начали свозить раненных военнопленных. "Ревир" оккупанты цинично назвали госпиталем. Красноармейцы там находились в нечеловеческих условиях. Сначала им помогали советские врачи, но потом медикаменты закончились, и пленные умирали от голода, холода и ран. За десять месяцев существования лагеря в нем погибли 15 тыс. человек. На месте найденных могил установлен памятник. А сегодня молодежь дополнила мемориал табличкой с QR-кодом, с помощью которого можно узнать об истории подвига.