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В Брестской крепости возложили цветы к Вечному огню

В Брестской крепости прошла минута молчания. Сотни людей принесли к Вечному огню живые цветы. Здесь, под гранитными плитами, находятся могилы красноармейцев. Многие защитники цитадели погибли в лагере "Ревир", куда с первых дней войны начали свозить раненных военнопленных. "Ревир" оккупанты цинично назвали госпиталем. Красноармейцы там находились в нечеловеческих условиях. Сначала им помогали советские врачи, но потом медикаменты закончились, и пленные умирали от голода, холода и ран. За десять месяцев существования лагеря в нем погибли 15 тыс. человек. На месте найденных могил установлен памятник. А сегодня молодежь дополнила мемориал табличкой с QR-кодом, с помощью которого можно узнать об истории подвига.

Наш проект "Цифровая звезда" направлен на то, чтобы молодежь вела поисковую работу, размещала информацию в интернете. Нужно не только сохранять церемониальные атрибуты: нужно, чтобы молодежь знала об этом месте, понимала, где находится. Когда она эмоционально пропитывается, по-другому воспринимает патриотические мероприятия.
Юрий Сегенюк, первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ

Поисковый батальон нашел на месте бывшего лагеря останки 2 700 человек. Но из них удалось установить личности и только одиннадцати защитников. Раскопки планируют продолжить, и, возможно, скоро список имен героев пополнится.

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