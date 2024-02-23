В Брестской крепости вручили государственные награды прокурорам юго-западного региона

Получить госнаграду в таком священном месте, как Брестская крепость, для каждого белоруса особо почетно. В первую очередь это почетно тем, что здесь наши соотечественники в страшные годы ВОВ достойно исполнили свой долг. И я убежден, что каждый работник, который сегодня присутствовал на возложении и получил высокие госнаграды, также достойно исполнит свой долг перед Отечеством.

Дмитрий Позняк, пинский межрайонный прокурор