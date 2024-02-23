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В Брестской крепости вручили государственные награды прокурорам юго-западного региона

23 февраля государственные награды вручили прокурорам юго-западного региона на священной земле Брестской крепости. Стартовала церемония с возложения цветов к Вечному огню. Сотрудники надзорного ведомства почтили память погибших в годы Великой Отечественной минутой молчания.

Всего за образцовое исполнение служебных обязанностей и значимые заслуги награды получили 10 прокуроров из разных уголков Брестчины. Сегодня это ведомство выполняет ряд важных для государства задач. Значимый акцент в своей работе делает на расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа.

"Продолжаем исследовать документы, архивные документы, допрашивать местных жителей.Если становятся известны какие-то новые факты, обязательно проводим соответствующие процессуальные действия. Прежде всего важно сохранить ту стабильность, которая сейчас в Беларуси", - рассказал прокурор Столинского района Александр Федорович.

Получить госнаграду в таком священном месте, как Брестская крепость, для каждого белоруса особо почетно. В первую очередь это почетно тем, что здесь наши соотечественники в страшные годы ВОВ достойно исполнили свой долг. И я убежден, что каждый работник, который сегодня присутствовал на возложении и получил высокие госнаграды, также достойно исполнит свой долг перед Отечеством.
Дмитрий Позняк, пинский межрайонный прокурор

Генеральная прокуратура предложила включить в Список всемирного наследия ЮНЕСКО мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой"как символ защиты мира от нацизма и борьбы с развязанной политикой геноцида в отношении нашего народа.

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