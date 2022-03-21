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В Брестской крепости вспомнили трагедию Хатыни

В Брестской крепости сегодня вспомнили о самых трагических страницах истории страны. Говорили о Хатыни - печальном символе геноцида на белорусской земле. На встрече с молодежью - авторы книг, научных работ, создатели мемориального комплекса. Через цифры и факты ребятам постарались донести историческую правду о Великой Отечественной. В каждом регионе Беларуси геноцид имел свои особенности.

Сохранить память, чтобы не допустить трагедии

В Брестской области были убиты 165 тысяч евреев.

Участниками диалога стали юнармейцы поста номер один. Школьники, которые каждый день несут вахту памяти у Вечного огня в цитадели и, кроме строевой подготовки, изучают историю войны.

Заступая на пост, мы вспоминаем о той трагедии, которая произошла в Брестской области, во всей стране, в Хатыни. Я считаю, что каждое молодое поколение должно знать о тех событиях, чтобы оно не повторялась, чтобы все было мирно, спокойно.
Татьяна Шестак, учащаяся СШ № 14 г. Бреста
В Беларуси геноцида было слишком много. Это одна из самых пострадавших республик бывшего Советского Союза. Я хочу, чтобы дети четко поняли, что когда кто-то где-то кричит Хайль" и говорит, что "Давайте уничтожать человека по его национальной принадлежности" - это всегда нацизм. Надо бороться с этим, начиная со школы.
Евгений Розенблат, кандидат исторических наук, доцент кафедры Брестского госуниверситета им. А. С. Пушкина

Хатынь - вечная боль Беларуси

Завтра в память о трагедии от стен Брестской крепости отправится патриотический автопробег "За единую Беларусь!". Завершится митингом в мемориальном комплексе "Хатынь".

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