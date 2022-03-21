В Брестской крепости вспомнили трагедию Хатыни

В Беларуси геноцида было слишком много. Это одна из самых пострадавших республик бывшего Советского Союза. Я хочу, чтобы дети четко поняли, что когда кто-то где-то кричит Хайль" и говорит, что "Давайте уничтожать человека по его национальной принадлежности" - это всегда нацизм. Надо бороться с этим, начиная со школы.

Евгений Розенблат, кандидат исторических наук, доцент кафедры Брестского госуниверситета им. А. С. Пушкина