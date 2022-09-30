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В Брестской крепости задержали нелегального экскурсовода
Нелегального экскурсовода задержали в Брестской крепости. Уже несколько лет в мемориале борются с серыми гидами. Они рекламируют свои услуги в интернете или перехватывают посетителей прямо у входа в мемориал. Территория крепости немаленькая, поэтому поймать за руку нелегалов очень сложно. По словам администрации, основная проблема не в том, что мемориал недополучает деньги, которые могли бы пойти на реставрацию казарм, например, а в искажении исторической правды! Вопрос сохранения, который у нас в стране стоит на государственном уровне! Те, кто незаконно водят экскурсии по цитадели, зачастую рассказывают недостоверную информацию о подвиге. И иногда она даже бывает оскорбительной.
Не просто фальсифицируют те события, которые происходили в Брестской крепости, а говорят абсолютную неправду. Им делаешь замечание о том, что этого нельзя делать, нельзя проводить экскурсии, они говорят, что это их знакомые. То есть о нашей памяти, на том, что делает государство - поддержание порядка, а они на этом зарабатывают
К административной ответственности привлечен житель города Бреста за осуществление незаконной предпринимательской деятельности на территории Мемориального комплекса "Брестская крепость-герой". Совершенное гражданином правонарушение выразилось в оказании экскурсионных услуг без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. В соответствии со вступившим в законную силу решением суда гражданину назначен штраф в размере 10 базовых величин
Гид-нелегал получит еще один штраф 1 600 рублей за то, что взял с туристов оплату в иностранной валюте. Решать проблему незаконных экскурсий в Брестской крепости намерены и дальше. За время существования мемориала его посетили более 25 миллионов человек из 140 стран.
Фото: brest-fortress.by
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