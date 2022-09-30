В Брестской крепости задержали нелегального экскурсовода

Не просто фальсифицируют те события, которые происходили в Брестской крепости, а говорят абсолютную неправду. Им делаешь замечание о том, что этого нельзя делать, нельзя проводить экскурсии, они говорят, что это их знакомые. То есть о нашей памяти, на том, что делает государство - поддержание порядка, а они на этом зарабатывают

Григорий Бысюк, директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой"