В Брестской области представили нового губернатора

Глава государства назначил на должность председателя облисполкома Юрия Шулейко. Сегодня это решение единогласно поддержали депутаты региона. Юрий Шулейко родился в Дятловском районе Гродненской области. Долгое время работал на руководящих должностях своего региона. А последние три года был помощником президента по Гомельской области.

Развитие Брестского региона

Брестский регион - один из динамично развивающихся в Беларуси. Он занимает первое место по экспорту сельскохозяйственных товаров и продуктов питания. В ближайшие пять лет стоит задача - улучшить эффективность производства, модернизировать агропромышленный комплекс, а также повысить логистический потенциал. Реализовать эти и другие цели теперь предстоит новому руководителю области.