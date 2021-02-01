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В Брестской области представили нового губернатора
Глава государства назначил на должность председателя облисполкома Юрия Шулейко. Сегодня это решение единогласно поддержали депутаты региона. Юрий Шулейко родился в Дятловском районе Гродненской области. Долгое время работал на руководящих должностях своего региона. А последние три года был помощником президента по Гомельской области.
Развитие Брестского региона
Брестский регион - один из динамично развивающихся в Беларуси. Он занимает первое место по экспорту сельскохозяйственных товаров и продуктов питания. В ближайшие пять лет стоит задача - улучшить эффективность производства, модернизировать агропромышленный комплекс, а также повысить логистический потенциал. Реализовать эти и другие цели теперь предстоит новому руководителю области.
На сессии областного Совета депутатов также поблагодарили предыдущего губернатора Анатолия Лиса. В должности председателя облисполкома он проработал шесть лет. За личный вклад в социально-экономическое развитие страны ему вручили Почетную грамоту от Администрации Президента.