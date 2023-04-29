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В Брестской области проходит бригадное тактическое учение с боевой стрельбой
Военные продолжают проверку боеготовности. Подразделения завершили этапы боевого слаживания. Осуществили перемещение в районы выполнения учебно-боевых задач по поиску и уничтожению незаконных вооруженных формирований, диверсионно-разведывательных групп, мероприятия по сохранению живучести после воздушного нападения. В Брестской области в эти дни проходит бригадное тактическое учение с боевой стрельбой, в рамках которого подразделения на пяти полигонах отрабатывают вопросы оборонительных действий. Это отражение наступления, нанесения огневого поражения передовым отрядам условного противника и огневая поддержка обороняющихся войск. За маневрами наблюдает и наш корреспондент Владимир Королев.
Военные продолжают проверку боеготовности
Задача первой линии обороны - не только обнаружить противника, дальше в дело выступают боги войны.
Масштабное бригадное тактическое учение с боевой стрельбой развернулось на пяти полигонах. Одно из соединений Западного оперативного командования приведено в полную готовность. По замыслу маневров, разведчики обнаружили диверсионно-разведывательную группу, которая проникла на территорию нашей страны. Задача - не только отразить нападение. Проверяется полный цикл боевых действий - оборона, наступление, разведка. В ход вступают танки, артиллерия и авиация.
Военно-политическая обстановка бурлит как в мире, так и вокруг Республики Беларусь. Республика Беларусь не является исключением, бурлит и подходит к точке кипения. Так вот, чтобы эта точка кипения не перешла в точку взрыва, необходимо проводить, в том числе и мероприятия. Чтобы обеспечить мир и безопасность, нужно прежде всего поддерживать боевую готовность всех сил и средств систем обеспечения национальной безопасности.
На полигонах проходит бригадное тактическое учение с боевой стрельбой
Многое из того, что происходит на полигоне, понятно исключительно военным. То и дело бои завязываются в разрозненных районах, но в целом именно так выглядит противостояние. Определить основные и отвлекающие удары условного противника, внести хаос в его действия, а после - нейтрализовать. За простой на первый взгляд тактикой - сложная комбинация разных родов войск.
Мы знаем, что сейчас начинает проводить учение "Защитник Европы", но и в преддверии учения "Анаконда", которое будет проходить на территории Польши, мы демонстрируем, что наши войска готовы при необходимости отразить любую агрессию, направленную против нашей страны. Чему и свидетельствует замысел учения, которое ведением активных оборонительных боев на рубежах наносят максимальное поражение наступающему противнику.
Это не единственные испытания, которые проходят в эти дни. Отрабатывают военные не только эпизоды противостояния. Это работа подразделения разведывательного батальона. Форсирование проходит на боевых разведывательных машинах и машинах пехоты. Выполняется инженерная и водолазная разведка водоема.
Практических во всех эпизодах задействованы военнообязанные, призванные из запаса. Многие признаются, что вспомнить задачи было не сложно, схожее выполняли в армии.
Уже после маневров специалисты детально изучат действия танковых и механизированных соединений воинских частей, работу артиллерии и авиации. Дадут оценку эффективности борьбы с условным противником.
По завершению масштабного учения руководство проверки даст оценку подразделениям, но уже сейчас можно говорить, что соединение готово выполнить возлагаемые задачи.
На этом учения не заканчиваются, завтра танкисты отрабатывают классический ход учений оборонительных боев. Проверка продолжается.
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