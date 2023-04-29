В Брестской области проходит бригадное тактическое учение с боевой стрельбой

Военные продолжают проверку боеготовности. Подразделения завершили этапы боевого слаживания. Осуществили перемещение в районы выполнения учебно-боевых задач по поиску и уничтожению незаконных вооруженных формирований, диверсионно-разведывательных групп, мероприятия по сохранению живучести после воздушного нападения. В Брестской области в эти дни проходит бригадное тактическое учение с боевой стрельбой, в рамках которого подразделения на пяти полигонах отрабатывают вопросы оборонительных действий. Это отражение наступления, нанесения огневого поражения передовым отрядам условного противника и огневая поддержка обороняющихся войск. За маневрами наблюдает и наш корреспондент Владимир Королев.

Военные продолжают проверку боеготовности

Задача первой линии обороны - не только обнаружить противника, дальше в дело выступают боги войны.

Масштабное бригадное тактическое учение с боевой стрельбой развернулось на пяти полигонах. Одно из соединений Западного оперативного командования приведено в полную готовность. По замыслу маневров, разведчики обнаружили диверсионно-разведывательную группу, которая проникла на территорию нашей страны. Задача - не только отразить нападение. Проверяется полный цикл боевых действий - оборона, наступление, разведка. В ход вступают танки, артиллерия и авиация.

Военно-политическая обстановка бурлит как в мире, так и вокруг Республики Беларусь. Республика Беларусь не является исключением, бурлит и подходит к точке кипения. Так вот, чтобы эта точка кипения не перешла в точку взрыва, необходимо проводить, в том числе и мероприятия. Чтобы обеспечить мир и безопасность, нужно прежде всего поддерживать боевую готовность всех сил и средств систем обеспечения национальной безопасности. Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси





На полигонах проходит бригадное тактическое учение с боевой стрельбой

Многое из того, что происходит на полигоне, понятно исключительно военным. То и дело бои завязываются в разрозненных районах, но в целом именно так выглядит противостояние. Определить основные и отвлекающие удары условного противника, внести хаос в его действия, а после - нейтрализовать. За простой на первый взгляд тактикой - сложная комбинация разных родов войск.

Мы знаем, что сейчас начинает проводить учение "Защитник Европы", но и в преддверии учения "Анаконда", которое будет проходить на территории Польши, мы демонстрируем, что наши войска готовы при необходимости отразить любую агрессию, направленную против нашей страны. Чему и свидетельствует замысел учения, которое ведением активных оборонительных боев на рубежах наносят максимальное поражение наступающему противнику. Виктор Гулевич, начальник Генштаба Вооруженных Сил - первый замминистра обороны Беларуси

Это не единственные испытания, которые проходят в эти дни. Отрабатывают военные не только эпизоды противостояния. Это работа подразделения разведывательного батальона. Форсирование проходит на боевых разведывательных машинах и машинах пехоты. Выполняется инженерная и водолазная разведка водоема.

Практических во всех эпизодах задействованы военнообязанные, призванные из запаса. Многие признаются, что вспомнить задачи было не сложно, схожее выполняли в армии.

Уже после маневров специалисты детально изучат действия танковых и механизированных соединений воинских частей, работу артиллерии и авиации. Дадут оценку эффективности борьбы с условным противником.

По завершению масштабного учения руководство проверки даст оценку подразделениям, но уже сейчас можно говорить, что соединение готово выполнить возлагаемые задачи.