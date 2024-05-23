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В Брестской области работают 344 ФАПа - сколько отремонтировали и за какие средства
Сегодня в Брестской области работает 344 ФАПа. За год отремонтировали больше 200. Передвижные на колесах применяют не взамен стационарных, а в дополнение.
Заезжает медпункт на колесах и в Дубок, но все чаще справляются своими силами. В деревне, что всего в паре километров от южной границы, меньше сотни местных. На две деревни, которые обслуживает ФАП, наберется не больше 140 пациентов. Высоких технологий здесь не ждут. Скорее, элементарная диспансеризация и первая помощь при болях - вот зачем сюда идут люди.
Заведующий ФАПом из того поколения медиков, которое не то чтобы работать по графику - и на дом приедет, не считаясь со временем, и в выходной без помощи людей не оставляет. На посту здоровья сельчан уже больше 30 лет, отсюда столько знает о положении дел в отрасли и не только у нас.
"Я сам из Украины", - рассказывает Владимир Купчик, заведующий Дубокским фельдшерско-акушерским пунктом.
Сравнивая с Украиной, он отметил, что там не было такого обучения, как курсы, которые проводят в Беларуси. "Лекарства все платные были там, все, перевязки. Только работаешь. Пациенту надо приходить со всем своим", - вспоминает он.
В Беларуси медицина, даже несмотря на сложности, продиктованные санкционными запретами и ситуацией на геополитическом поле, была и остается наиважнейшей и приоритетной отраслью для государства.
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"В Брестской области в 2023 году было отремонтировано 209 фельдшерско-акушерских пунктов, 69 амбулаторий врача общей практики, 22 участковых и больниц сестринского ухода, - рассказал начальник управления контроля бюджетно-финансовой сферы Комитета госконтроля Брестской области Александр Бычковский.
Замначальника главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома Дмитрий Горегляд отметил, что на ремонт было потрачено более 10 млн рублей из областного бюджета. Активно помогали спонсоры (помогли порядка 7 млн белорусских рублей). "У нас и до разработки данного плана наши учреждения поддерживались в порядке. Но нужно было обратить внимание на те учреждения, которые оказывают помощь именно сельскому населению", - сказал чиновник.
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