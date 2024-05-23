В Брестской области работают 344 ФАПа - сколько отремонтировали и за какие средства

Сегодня в Брестской области работает 344 ФАПа. За год отремонтировали больше 200. Передвижные на колесах применяют не взамен стационарных, а в дополнение.

Заезжает медпункт на колесах и в Дубок, но все чаще справляются своими силами. В деревне, что всего в паре километров от южной границы, меньше сотни местных. На две деревни, которые обслуживает ФАП, наберется не больше 140 пациентов. Высоких технологий здесь не ждут. Скорее, элементарная диспансеризация и первая помощь при болях - вот зачем сюда идут люди.

Заведующий ФАПом из того поколения медиков, которое не то чтобы работать по графику - и на дом приедет, не считаясь со временем, и в выходной без помощи людей не оставляет. На посту здоровья сельчан уже больше 30 лет, отсюда столько знает о положении дел в отрасли и не только у нас.

"Я сам из Украины", - рассказывает Владимир Купчик, заведующий Дубокским фельдшерско-акушерским пунктом.

Сравнивая с Украиной, он отметил, что там не было такого обучения, как курсы, которые проводят в Беларуси. "Лекарства все платные были там, все, перевязки. Только работаешь. Пациенту надо приходить со всем своим", - вспоминает он.

В Беларуси медицина, даже несмотря на сложности, продиктованные санкционными запретами и ситуацией на геополитическом поле, была и остается наиважнейшей и приоритетной отраслью для государства.

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"В Брестской области в 2023 году было отремонтировано 209 фельдшерско-акушерских пунктов, 69 амбулаторий врача общей практики, 22 участковых и больниц сестринского ухода, - рассказал начальник управления контроля бюджетно-финансовой сферы Комитета госконтроля Брестской области Александр Бычковский.