В Брестской области сильный ветер повредил более 500 га леса

Шторм пришел в Россию как только нагулялся в Беларуси. Только в Брестской области сильный ветер повредил более 550 га леса. Вот такие впечатляющие кадры сняли с помощью дрона в Малоритском районе. Наибольший урон причинен также Кобринскому опытному и Брестскому лесхозам. Чтобы древесина не пришла в негодность, лесхозы проведут там санитарные рубки.





