Сохранить у молодежи историческую память о подвигах и судьбах тех, кто освобождал Беларусь и добывал Победу. В Брестской области стартовал патриотический проект "Марафон мужества", посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны. Участники акции посетят памятные места, приведут их в порядок и познакомятся с их историей. В деревне Чилеево молодые люди уже благоустроили территорию, где в июне 1941-го проходили первые бои на погранзаставе. У памятного знака высадили аллею в честь 17-ти погибших пограничников.



В городском саду Бреста состоялся митинг-реквием. На протяжении апреля-июня "Марафон мужества" пройдет во всех районах Брестской области.



