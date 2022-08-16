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В Брестской области установили сельскохозяйственный рекорд - 4 тыс. т зерна обмолотили только на одном комбайне
В Брестской области установили сельскохозяйственный рекорд. Один экипаж намолотил 4 тысячи тонн зерна. Первым в стране. Целые хозяйства не всегда получают такой результат, а в "Беловежском" 4 тысячи обмолотили только на одном комбайне. Экипаж даже успел помочь другому предприятию: неделю работал на полях Пружанского района. В организации "Беловежский" уборку уже завершили полностью. В этом году здесь созрело 8 тысяч гектаров зерновых. Чтобы успеть в срок, в погожие дни комбайны работали от рассвета до заката. Экипаж Андрея Кобятко молодежный. И в этом сезоне чествования механизатор принимает уже в четвертый раз: к каждому тысячному намолоту прилагаются грамоты, подарки и премии.
Оплата труда на уборке у нас всегда была и остается достойной. Я часто бываю в хозяйствах, встречаюсь с комбайнерами. Еще нигде никто не сказал, что у нас недостойная заработная плата, труд оплачивается весьма достойно.
Всего в Брестской области осталось убрать 7 % зерновых площадей. В каравае области уже 1 миллион 300 тысяч тонн. В среднем с гектара здесь снимают по 40 центнеров.
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