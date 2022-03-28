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Куда делись красные зоны в ЦРБ Брестской области?
В Беларуси за сутки плюс 526 пациентов с COVID-19, выписаны 70 человек. В республике фиксируется спад заболеваемости COVID-19. В Брестской области все центральные районные больницы перестали принимать пациентов с коронавирусом. Теперь новых больных отправляют в так называемые инфекционные центры при медучреждениях. Районные же больницы вернулись в привычный режим работы. Мария Тройнич - подробнее.
Волна коронавируса идет на спад. Районные больницы Брестской области перестали принимать пациентов с COVID-19. В красной зоне остаются только инфекционные центры.
Выход из красной зоны
Снова в зеленой зоне: терапевтическое отделение Березовской центральной районной больницы вернулось к обычному режиму работы. Шлюзы открыли, кислородные точки убрали. По словам врачей, в пик последней коронавирусной волны работы было немало. Одновременно в небольшом отделении находилось 60 пациентов с COVID-19.
Мы перешли на плановое оказание медпомощи. В настоящее время отделение практически полностью заполнено, и оказывается медпомощь пациентам экстренным и плановым. В основном для оказания им помощи либо обследования диспансерных групп пациентов.
При этом в Брест больных почти не направляли. Пациентов с тяжелыми формами коронавируса лечили на месте: в этом помогли современные аппараты ИВЛ и кислородные точки.
Современный аппарат КТ появился в Березе
В пандемию в Беларуси еще больше усилили материально-техническую базу районных больниц. Аппарат компьютерной томографии в Березе появился впервые. Оборудование позволяет по миллиметру исследовать каждый внутренний орган, делает 64 среза. Рентген-обследование длится всего 10-15 секунд.
Больше кислородных точек станет в Березовской ЦРБ
Кроме этого в больнице улучшат эффективность кислородотерапии. В учреждении есть своя кислородная станция. Сейчас ее начали реконструировать. После ремонта этот мини-завод будет производить на треть больше жизненно важного газа.
Это позволит нам увеличить объем кислородопровода. В виду этого увеличится количество точек с 72 до 110 в нашем учреждении. И соответственно будет установка кислородного концентратора общей мощностью 500 литров в минуту. После реконструкции кислородной станции мы будем чувствовать себя более надежно и уверенно, потому что кислород является одним из самых важных элементов лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
Центральные райбольницы Брестской области вернулись в штатный режим
А еще в планах строительство инфекционного отделения. В блоке оборудуют 25 боксов, в которых можно будет разместить до 40 больных. Сегодня, констатируют врачи, в Брестской области из красной зоны уже вышли все районные больницы. В первую очередь это связано с уменьшением количества пациентов. Сейчас COVID-19 в регионе болеют только 8 % от пика последней волны.
В подобных ситуациях мы принимаем управленческие решения по изменению логистики оказания медицинской помощи, в частности, по вопросам централизации. Все пациенты с вновь выявленной инфекцией COVID-19 госпитализируются в Брестской области в три опорных межрайонных центра: Брест, Барановичи и Пинск.
Несмотря на оптимистичные цифры статистики, медики напоминают: коронавирус никуда не исчез. И по-прежнему одним из самых действенных средств борьбы с инфекцией остается вакцинация и соблюдение санитарных норм.
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